Домашние тесты на коронавирус признаны безопасными и эффективными

Домашние тесты на коронавирус работают превосходно и не вызывают дискомфорта, как показало исследование.

Многие из нас наблюдали за процедурой проведения тестов на коронавирус, при которой медсестра вводит длинную палочку в нос или полость рта человека, и тот морщится от боли. Это неприятное ощущение не слишком хочется испытывать. Вполне возможно, что дни забора подобных тестов, которые проводят только медицинские работники, подходят к концу. Новое исследование показало, что намного более комфортный мазок, выполняемый самими пациентами, работает ничуть не менее эффективно.

Речь о массовом внедрении домашних тестов, в ходе которых люди сами берут мазок из нижнего носового прохода. Исследование показало, что аккуратность этих анализов в деле установки диагноза превышает 90%. Это даже больше, чем при проведении стандартных тестов в медицинских учреждениях. При этом во время домашних тестов добираться до носоглотки (прохода между носом и ртом) палочкой и не требуется.

Если пациенты сами будут проводить забор материала для теста, это намного снизит риск инфекций для медицинских работников, как утверждают ученые из США. Они подчеркивают, что носоглоточные мазки настолько некомфортны для людей, что те во время их проведения часто чихают, кашляют и срыгивают, что выбрасывает в воздух мельчайшие капли слюны и слизи, способные попасть в организм медицинских работников и вызвать инфицирование при наличии в них вируса. Результаты нового исследования публикует New England Journal of Medicine.