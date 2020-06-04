Ученые вяснили, что статины не сокращают продолжительность жизни пациентов с БАС

Прием статинов не связан с ранней смертностью пациентов с боковым амиотрофическим склерозом.

Выписываемые для уменьшения уровня холестерина лекарства из категории статинов не связаны с более низкой выживаемостью у жертв бокового амиотрофического склероза (БАС), и в связи с этим от них не нужно отказываться. К такому выводу пришли немецкие ученые из Университета Ульма, чьё исследование публикует European Journal of Neurology. Пациенты с БАС часто имеют повышенный уровень «плохого» холестерина или липопротеинов низкой плотности, а также свободных жирных кислот.

В дополнение к этому метаболические расстройства вроде диабета второго типа и дислипидемии более распространены у пациентов с тяжелейшим неврологическим расстройством. Дислипидемия это состояние, при котором уровень жирных молекул липидов в крови, включая холестерин и триглицериды, чрезмерно высок. Предыдущие исследования показали, что пациенты с БАС и повышенным уровнем жирных молекул в крови, живут до года дольше, чем те пациенты, чей уровень в норме.

Это позволяло делать вывод, что наличие дислипидемии может быть даже иногда полезным при боковом амиотрофическом склерозе. Однако нынешнее исследование не подтвердило концепцию, как и не доказало, что лекарства из категории статинов уменьшают продолжительность жизни пациентов с БАС. Предположения о том, что диабет второго типа приводит к более позднему развитию БАС, также не были подтверждены.