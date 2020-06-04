Некоторые эксперты опасаются перебоев поставок лекарств при введении маркировки

С 1 июля в России начнет действовать система маркировки лекарственных препаратов, но ряд экспертов отметили, что основные моменты нового процесса еще недостаточно «обкатаны» для реализации в повсеместной практики. Журнал Vademecum опросил представителей фарминдустрии, какие издержки могут возникнуть при введении новых норм.

Гендиректор «Альфа-Центра здоровья» Норайр Колоян полагает, что пока адекватным было бы ограничить старт проекта для аптечных сетей, которые поставляют препараты конечному потребителю.

Директор аптечной сети «Диалог» Тамерлан Салиев наоборот уверен, что и непосредственным поставщикам лекарств нужна пауза после снятия ограничительных мер. «Перенос срока стал бы хорошим подспорьем для того, чтобы бизнес после снятия ограничительных мер начал восстанавливаться и в спокойном режиме, условно с 1 января, заработал в системе. А в условиях ажиотажного внедрения, цена ошибки может быть слишком высока», — говорит Салиев.

Гендиректор аптечной сети «аптека Фарма» Александр Миронов и вовсе уверен, что внедрение маркировки в текущих условиях может повлиять на доступность лекарственных средств: «По моим ощущениям, уровень дефектуры с 1 июля станет увеличиваться. Просто потому, что вся цепочка не готова, и товар будет застревать на каждом из этапов намного дольше». По его словам, кто-то из властей должен взять на себя ответственность за проблемы в реализации фармпродукции в этом период.

В фармкомпании Sanofi тоже уверены, что на фоне пандемии и принимаемых карантинных мер введение обязательной маркировки может привести к проблемам с доступностью. Поэтому там предлагают перенести внедрение обязательной маркировки на 1 января 2021 года.