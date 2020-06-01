COVID-19 в РФ за сутки: 9 035 – заболели, 3 994 – выздоровели, 162 – умерли

В России за минувшие сутки зафиксировано 9 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 40,1% из них не имели клинических проявлений заболевания, передает московский опершатаб.

2 297 случаев было выявлено в Москве, 728 – в Московской области. В Петербурге за день выявлено 364 человека с ковидом.

Растут показатели заболеваемости в регионах. Так, в Нижегородской области выявили 315 случаев заболевания, а в Свердловской области — 283 случая. В Иркутской области заболели 229 человек.

В связи с полным выздоровлением выписали 3 994 человека. Умерли после заражения коронавирусом за прошедший день 162 человека.