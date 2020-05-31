Прошедший клинические испытания препарат от COVID пока не будут продавать в аптеках

Первое российское лекарство от коронавируса «Авифавир» получило одобрение Минздрава, но не будет продаваться в аптеках, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Противовирусное средство будет использоваться лишь в госпитальных условиях и под наблюдением врача. При этом отмечается, что применение препарата абсолютно противопоказано для беременных женщин.

«Авифавир» – первый российский препарат, который, согласно отчетам производителя, успешно прошел клинические испытания. Его противовирусное действие мешает размножению SARS-CoV-2, снижая агрессивность течения заболевания.

«Авифавир» — это не чистая разработка российских фармакологов. Он давно продается под торговым названием «Авиган» и был произведен в японской лаборатории в 2014 году для лечения гриппа.

Ранее во Франции отказались от применения гидроксихлорина при лечении коронавируса из-за побочных эффектов и рисков летальных исходов.