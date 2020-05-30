Общее число инфицированных COVID-19 в России вплотную приблизилось к 400 тысячам

За минувшие сутки число случаев заражения COVID-19 в России выросло на 8952, скончался 181 человек, 8212 вылечились.

Об этом сообщает оперативный штабе по борьбе с распространением заболевания.

В Москве зарегистрировано 2367 новых случаев, в Подмосковье – 735, в Санкт-Петербурге – 365, в Нижегородской области – 289, в Свердловской – 261. В первую пятерку по числу новых случаев коронавируса входит также Ханты-Мансийский автономный округ с 167 заболевшими.

Меньше всего новых инфицированных выявлено в Ненецком автономном округе, где за сутки заболели всего два человека.

Отмечается, что у 41,9% заболевших (3747) нет симптомов.

Общее число заразившихся в России в настоящий момент составляет 396 575 человек, число активных случаев – 224 551. Жертвами COVID-19 стали 4555 человек, выздоровели 167 469.

Во всем мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано почти шесть миллионов зараженных, скончались 365 тысяч. Примерно 2,5 миллионов пациентов вылечились.