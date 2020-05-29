Психиатра Шишлова не оправдали. Защита намерена дойти до Верховного суда

В Астрахани областной суд так и не стал оправдывать психиатра Александра Шишлова, который ранее был осужден по статье о халатности, пишет «Медвестник» со ссылкой на коллегу Шишлова, общественного деятеля Сергея Ветошкина.

Ветошкин отметил, что никто не ожидал оправдательного приговора при том, что за время следствия и судебных заседаний эксперты неоднократно указывали на абсурдность обвинений в адрес психиатра.

Напомним, Шишлов совместно с психиатрической комиссией принял решение об освобождении человека с психическим расстройством в результате достигнутых посредством медикаментозного лечения улучшений. По закону доктор обязан был освободить человека, что и было сделано. Но на воле пациент самостоятельно прекратил принимать препарат, который обеспечивает ему ремиссию, что закончилось очередным преступлением.

«Мы идем дальше на кассацию в Верховный суд. Цели и задачи прежние — полное оправдание Александра Шишлова, компенсация по реабилитационным мотивам, восстановление в специальности и, возможно, на прежней должности», — заявляет Сергей Ветошкин.

Ранее Шишлова не принимали в колонию для отбывания срока, поскольку еще не получили его документы. Позже ему были назначены обещственные работы, которые были в итоге отменены по истечении срока.