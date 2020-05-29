ЕС после пандемии создаст резерв основных медизделий и лекарств

Евросоюз принял решение о создании постоянного запаса медицинской техники и основных лекарств для решения проблем дефицита, который усугубился на фоне пандемии COVID-19. Об этом пишут «Новости GMP» со ссылкой на Reuters.

Резервный запас составит 9,4 миллиарда евро, которые будут взяты из средств долгосрочного бюджета ЕС в размере 1,1 триллиона евро.

Также резерв будет дополнен так называемым «аварийным» запасом в размере 380 миллионов евро. Эти средства заранеее предпопределены для помощи в случае пандемии тем странам ЕС, которые не справляются: имеют дефицит масок, аппаратов ИВЛ и препаратов для интенсивной терапии.

Вместе с тем в Европарламенте разрабатывается проект по созданию нескольких фармацевтических производств, которые на некоммерческой основе будут заняты производством приоритетных лекарств.