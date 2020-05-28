Ученые: После кашля частицы коронавируса летят на четыре метра

Кашель распространяет коронавирус на расстояние до 4 метров, как показало новое исследование.

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре. Исследователи из Университета Хельсинки установили, что после кашля частицы, содержащие коронавирус, могут передвигаться на расстояние до 4 метров в закрытом помещении. А это значит, что установленное правилами социального дистанцирования безопасное расстояние в 2 метра между людьми может быть недостаточным.

Сами авторы исследования удивились тому, на какое расстояние может передвигаться вирус в аэрозольной форме. Когда люди разговаривают, чихают или кашляют, они выделяют в воздух мельчайшие частицы, способные содержать патогены, вроде нового коронавируса. Даже сухой кашель способствует выделению небольших частиц, по размеру меньше 50 микронов, которые не падают на землю сразу, а парят в воздухе в закрытых пространствах определённое время. На открытом воздухе они могут даже переноситься ветром на более значительное расстояние.

Особенно опасен подобный кашель в помещениях с большим скоплением людей вроде офисов, магазинов или общественного транспорта. Именно поэтому власти и вводят обязательное ношение медицинских масок. Они нужны для профилактики выделения в воздух вирусных частиц больными людьми, которые, возможно, даже не знают о том, что уже столкнулись с инфекцией.