COVID-19 за сутки в РФ: 8 371 – заболели, 8 785 – выздоровели, 174 – умерли

В России за минувшие сутки вывлен 8 731 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. 42,5% из них – бессимптомные.

2 054 новых случая зафиксированы в москве, 774 – в Подмосковье. В Петербурге выявили 383 новых заразившихся. В Свердловской области 268 человек получили положительный результат на ковид, а в Нижегородской области – 228 человек.

Погибли от болезни за прошедший день 174 человека, из которых 71 – в Москве.

Всего с начала пандемии в России, по официальным данным, заразились коронавирусом 379 051 человек, почти 151 тысяча пациентов уже выздоровели, 4 1242 человека – умерли.