Защитные антитела от COVID-19 появляются после любой формы болезни

Даже после умеренной формы коронавируса в организме человека всё равно вырабатываются защитные антитела.

Ободряющие данные получили исследователи из Франции, которые наблюдали за заразившимися коронавирусом медицинскими работниками двух госпиталей в городе Страсбурге. Под пристальное внимание ученых попали по 160 медиков в каждом из этих медицинских учреждений. Все они переносили болезнь в лёгкой или умеренной форме, и впоследствии все прошли через две разновидности серологических тестов, определяющих количество защитных антител в организме.

Тесты показали, что почти у всех медицинских работников в течение 15 дней после развития симптомов инфекции в организме появились защитные антитела. Затем ученые оценили их способность нейтрализовывать вирус и выяснили, что антитела предотвращали повторное заражение на срок до 41 дня и дольше в 98% случаев.

Отметим, что от формирования защитных антител зависит тот самый стадный или коллективный иммунитет, который и должен защитить человечество от очередных волн коронавируса в будущем. Ранее наука доказала, что антитела формируются в организме тяжелых пациентов, а вот у тех, кто переносит коронавирус в легкой форме, их может быть недостаточно или они не появятся вообще. Теперь ученые из Франции выяснили, что это не так.