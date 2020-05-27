ВОЗ начала кампанию против вовлечения детей в табакокурение

«Если бы ваш товар убивал 8 миллионов человек в год, вы бы тоже привлекали молодых покупателей», — гласит один из лозунгов антитабачной кампании Всемирной организации здравоохранения, которая в этом году стартует 31 мая.

ВОЗ в своих данных указывают, что сегодня производители используют более 15 тысяч наименований ароматизаторов, большинство из которых призваны сделать продукт более привлекательным для подростков и детей.

В некоторых странах до сих пор практикуется поштучная продукция сигарет, что позволяет совершать покупку табака на карманные деньги. «У детей и подростков, пользующихся электронными сигаретами, шансы начать курить настоящие сигареты в более позднем возрасте не менее чем в два раза выше по сравнению с остальными сверстниками», — сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Также в ВОЗ раскритиковали культуру употребления бездымного и жевательного табака, кальянов.

В числе предлагаемых мер есть пункт о запрете использования ароматизаторов при производстве табачной продукции, чтобы это не привлекало молодое поколение. Также предлагается создать доступные горячие линии, где люди смогут получать информацию о доказанных способах бросить курить и терапизировать никотиновую зависимость.

В организации отмечают, что порядка миллиона смертей во всем мире из общего числа за год связана с пассивным табакокурением.