Мосгорздрав объяснил, как сдать кровь на антитела к COVID-19 по полису ОМС

На сайте департамента здравоохранения Москвы появилась инструкция, рассказывающая, как самостоятельно заявить о желании сдать анализ на антитела к коронавирусу.

Инструкция содержит два туторила: для тех, у кого есть прикрепление к местной поликлинике и для тех, у кого его нет, но есть полис ОМС. В обоих случаях анализ для пациента будет бесплатным. Человек сможет выбрать наиболее удобное для себя время для проведения процедуры.

Напомним, с 27 мая любой москвич может заявить о своем желании пройти тест на антитела к коронавирусу. До этого депздрав провел тестирование на случайной выборке из москвичей и обнаружил, что антитела есть уже у 12,5% жителей столицы.