Грязный воздух увеличивает риск рассеянного склероза

Загрязнение воздуха при городской жизни может увеличить риск развития рассеянного склероза, как показало исследование.

Ученые из Италии выяснили, что при воздействии загрязнителей воздуха, и особенно тонких дисперсных частиц диаметром до 2,5 микрометра, риск столкнуться с рассеянным склерозом увеличивается. Исследователи установили, что проживающие в городских кварталах с загрязненным воздухом люди на 16% чаще сталкиваются с этой неизлечимой болезнью, чем жители сельской местности. Результаты исследования были объявлены на виртуальном конгрессе Европейской академии неврологии.

Грязный воздух сегодня связывают с целым рядом недомоганий, включая сердечно-сосудистые болезни, нарушения респираторной системы и опухоли. И вот теперь появилась доказательства того, что он может вызывать тяжелейшее неврологическое расстройство, приводящее к истощению миелиновой оболочки нервов и прогрессирующим параличам. Многие внешние факторы служат спусковым крючком повреждений иммунной реакции, которые наблюдаются у пациентов с рассеянным склерозом. К наиболее изученным относят сигаретный дым, неправильное питание и сниженный уровень витамина D.

Исследователи особенно отмечают печальную роль тонких дисперсных частиц диаметром меньшее 2,5 микрометра (PM2.5). Эти частицы представляют собой сочетание твёрдых и жидких веществ, выбрасываемых в воздух. Чаще всего их выделяют при отоплении объектов промышленности и домашних хозяйств, выбрасывают в воздух промышленные предприятия, автомобили и сельские объекты. Анализ проводился в зимнее время, когда уровень PM2.5 достигает максимума.