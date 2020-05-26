Ученые проверят, как переносят коронавирус жертвы рака крови

Исследователи из Великобритании проверят воздействие COVID-19 на пациентов с раком крови.

В Великобритании стартует новое исследование по изучению воздействия коронавирусной инфекции на пациентов, прошедших через трансплантацию стволовых клеток из-за опухолей кровеносной системы и других расстройств крови. Исследование будет проводиться силами врачей Great Ormond Street Hospital. Команда экспертов станет наблюдать за реципиентами стволовых клеток всех возрастов и их реакцией на тяжелую инфекцию из-за нынешней коронавирусной пандемии. В первую очередь врачей будет интересовать реакция иммунной системы больных.

Эксперты рассчитывают, что смогут идентифицировать потенциальные биомаркеры, которые можно использовать для предсказания степени воздействия коронавируса на показатели восстановления и выживаемости пациентов с раком крови. За счет более глубокого понимания того, как пациенты из групп риска реагируют на COVID-19, можно получить ценную информацию, чтобы позднее положить ее в основу эффективного лечения этой категории лиц.

Имеющаяся в распоряжении ученых информация показывает, что не менее 15% инфекций COVID-19 приводят к госпитализациям, многие из которых сопровождаются кислородной поддержкой пациентов. Однако принимающие лекарства из категории иммуносупрессоров пациенты с болезнями кроветворной системы при развитии у них коронавируса могут столкнуться с дополнительными осложнениями. Их период восстановления может сильно затянуться. Для того, чтобы понять, как лучше лечить таких больных, и проводится это исследование.