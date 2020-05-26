Дети бывают капризны в пище по вине требовательных родителей

Исследователи установили, что детская капризность в пище объясняется влиянием слишком требовательных родителей.

Миллионы пап и мам в разных частях света сталкиваются с капризностью детей, отказывающихся употреблять овощи, каши, мясо или супы. У каждого из родителей найдётся объяснение того, почему их ребёнок так капризен, но многие называют в качестве основной причины особенности формирующегося детского характера. Однако исследователи из США выяснили, что в капризности при приеме пищи ребёнком виноваты его родители.

Чем сильнее папы и мамы заставляют детей съедать блюда, которые им не нравятся, тем более капризными дети становятся позднее. Насилие при приеме пищи приводит к формированию огромного количества негативных воспоминаний о еде, отражающихся на всей последующей жизни человека. И через десятилетия он не будет употреблять какие-то супы и каши, которые ему силой запихивали в рот родители.

Излишняя требовательность взрослых также ограничивает прием тех или иных продуктов, которые нравятся детям. И чем сильнее эти ограничения, тем более капризными становятся малыши. В тех семьях, где папы и мамы не ограничивают питание ребёнка, детская капризность проявляется в наименьшей степени, как показали наблюдения.