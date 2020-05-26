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COVID-19 за сутки в РФ: 8 915 – заболели, 12 331 – выздоровели, 174 – умерли

Здоровье и дом - Здоровье
10:51, 26 мая 2020

Число инфицированных за период пандемии в России выросло до 362 342 человек, совершает оперштаб. Выздоровели из них 131 129 человек, умерли — 3 807.

За минувшие сутки прирост выявленных случаев заболевания составил 8 915 новых случаев в 83 регионах. При этом 41,1% из них оказались бессимптомными. Из общего числа 2 830 пациентов — москвичи, 817 – жители Подмосковья. Следом Санкт-Петербург (363), Нижегородская (228), Свердловская (207) и Ростовская (203) области.

174 человека за минувшие сутки скончались в результате заражения новым вирусом. 12 331 человек – выздоровели.

Ранее сообщалось, что уже летом начнутся клинические испытания трех российских перспетивных вакцин от коронавируса.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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