Аптекам запретили продавать СИЗ наборами без возможности отдельной покупки

Аптеке «Озерки» в Санкт-Петербурге антимонопольной службой выдано предупреждение за нарушение законодательства. Об этом пишет «Фармацевтический вестник».

Одна из жительниц обратилась в УФАС с жалобой, что ей продали комплект из пяти масок и антибактериального спрея как единый продукт за 576 рублей, хотя в чеке две позиции были обозначены отдельно.

Аптеку уличили в нарушении закона о защите конкуренции, найдя в действиях торговой точки признаки недобросовестной конкуренции.

УФАС потребовал до 22 июня устранить нарушение и обещал в случае подчинения не возбуждать дело.

Глава управления Вадим Владимиров заявил, что такая торговая политика со стороны аптек недопустима в условиях пандемии, подобные попытки заработать будут пресекаться и впредь.