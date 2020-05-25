В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 2560 новых случаев коронавируса

Число случаев коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на 8 946, прирост составил 2,6%.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, у 43,7% новых зараженных нет клинических проявлений.

Всего за весь период эпидемии в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19.

В Москве выявлено 2560 новых зараженных. В Подмосковье зарегистрирован 831 инфицированный, в Петербурге – 374.

Жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 92 пациента, 41 из них скончался в столице. Общее количество летальных случаев в России достигло 3633.