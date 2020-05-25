Пациентам с раком поджелудочной железы помогут прожить подольше

Исследование нового метода лечения рака поджелудочной железы дало результаты, несмотря на пандемию COVID-19.

Израильские ученые не стали останавливать исследование нового средства лечения рака поджелудочной железы, несмотря на развернувшуюся в мире коронавирусную пандемию. В ходе этой научной работы были получены впечатляющие результаты. Среднее время дожития увеличилось с 11,1 месяца с момента диагноза до 19,9. Проводящая эксперимент фармацевтическая компания уже связалась с 75% пациентов из 500, необходимых для важнейшей третьей фазы клинического исследования при метастатическом раке поджелудочной железы.

Отметим, что данные опухоли относятся к числу наиболее смертоносных. Почти 90% всех пациентов умирают в течение года после постановки диагноза. Это связано с тем, что до четвёртой стадии, на которой наблюдаются метастазы, рак поджелудочной железы почти никак себя не проявляет, и пациенты просто не знают о его наличии. Когда же опухоль обнаруживают, то лечить ее уже поздно.

В ходе нынешнего эксперимента израильские ученые используют новейший компонент CPI-613 в комбинации с модифицированным режимом химиотерапии в качестве первого средства лечения рака. На третьем этапе 250 пациентов получат только химиотерапию, а ещё 250 пациентов полноценную дозу CPI-613 наряду с химиотерапией.