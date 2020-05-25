Ученые выяснили, что из женщин получаются более сильные лидеры, чем из мужчин

Из женщин-лидеров получаются более хорошие руководящие работники, чем из их конкурентов мужчин.

Новозеландский премьер-министр Ясинда Ардерн (на фото) вызывает всеобщее восхищение граждан страны и служит образцом позитивного лидера из числа представительниц прекрасного пола. К такому выводу пришли учёные сразу из двух новозеландских университетов, решившие выяснить, имеет ли значение при формировании качеств хорошего лидера пол человека. Отметим, Что Ардерн хвалят за своевременную реакцию на коронавирусную пандемию, позволившую быстро победить эпидемию и обойтись минимальным числом заболевших.

В ходе исследования 625 жителей Новой Зеландии ответили, играет ли роль мужской и женский лидерский стиль в плане перспектив продвижения по карьерной лестнице. Большинство респондентов заявили, что хороший лидер это тот, кто проявляет заботу о своих подчинённых. Имеющие хороших начальников работники испытывают большее чувство благополучия, удовлетворения от жизни и меньший рабочий стресс, реже страдают от выгорания, тревожности и депрессий. Исследование также показало, что женщины-лидеры помогают уменьшить негативные переживания работников.

Социологи установили, что в период пандемии COVID-19 наличие хорошего лидера идет на пользу психическому здоровью подчинённых, и большое дополнительное преимущество, если этот лидер женщина. Возможно, это связано с иным подходом женщин к выполнению лидерских обязанностей, они имеют тенденцию сильнее фокусироваться на выстраивании отношений, более чувственном общении, и отзывчивости.