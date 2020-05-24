Число новых случаев COVID-19 за сутки в РФ стало рекордно низким с начала мая

В России за сутки выявили 8599 новых случаев заражения COVID-19, что стало минимальным показателем за три недели.

Суточный прирост составил рекордно низкие 2,6%, передает ТАСС. Накануне, 23 мая, он был на уровне 2,9% (9434 заболевших). Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2516), Подмосковье (862) и Санкт-Петербурге (384). Для столицы этот показатель стал самым низким за период с 30 апреля.

В то же время сообщается, что скончались за сутки от коронавируса 153 человека – это также рекордная цифра.

В общей сложности за период пандемии в стране заразился 344 481 человек, 3,5 тысячи стали жертвами заболевания.

По числу инфицированных в мире Россия покинула второе место, уступив Бразилии. Согласно данным Университета Хопкинса, там общее число заболевших COVID-19 достигло 347 398 человек, умерших – 22 013. На первом месте по количеству случаев коронавируса по-прежнему находятся США, где заражено 1,6 миллиона человек, скончались свыше 97 тысяч.