COVID-19 за сутки в РФ: 9 434 человека заболели, 8 111 – выздоровели, 139 – умерли

В России за минувшие сутки выявили 9 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, передает оперштаб. Отмечается, что 42% из нововыявленных пациентов не имели никаких клинических проявлений заболевания.

В Москве за последние сутки коронавирус диагностировали у 3 190 пациентов, в Подмосковье — у 846. В Петербурге заражение констатировали у 363 человек. Чуть меньше в Нижегородской области — 353.

Полностью выздоровели от COVID-19 8 111 человек. Умерли — 139.

Всего с начала пандемии в России коронавирус зафиксирован в анамнезе у 335 882 пациентов. 3 388 человек умерли из-за новой болезни, 107 936 человек уже полностью выздоровели.