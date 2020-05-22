Уралец изобрел ультрафиолетовую невидимую маску для защиты от вирусов

В уральском городе Заречный запатентовали электронную многоразовую маску и запустили ее производство. Об этом пишет «Российская газета».

Устройство, придуманное в Заречном, представляет собой ультрафиолетовый излучатель, который создает прозрачный «щиток», убивающий респираторные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.

«Он создает вокруг лица защиту, проходя через которую РНК и ДНК вирусов разрушается. При этом маска безопасна для человека, так как прозрачное стекло не дает ультрафиолетовым лучам попасть в глаза и на лицо», — поясняют в пресс-службе Белоярского АЭС, где уже приступили к использованию нового средства.

Разработчик устройства Сергей Глядков полагает, что придуманное им устройство эффективно на 90%.

Невидимая маска в актуальной комплектации может работать 7-8 часов без дополнительного электропитания.