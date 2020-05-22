Сеть "Инвитро" после 40 тысяч тестов нашла антитела к COVID-19 у 14% пациентов

Результаты каждого седьмого пациента, сдавшего тест в лабораториях «Инвитро», показали наличие антител к коронавирусу.

«Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов», – цитирует «РИА Новости» сообщение компании.

Отмечается, что за первые четыре дня анализ на определение антител класса G (IgG) к COVID-19 в лабораториях сети сделали более 40 тысяч человек.

Большинство протестированных – жители Москвы и Подмосковья, их доля составляет 47%. Далее идут СЗФО и Приволжье (14,6% и 9,5% соответственно), затем – Сибирь (8,6%) и Центральный федеральный округ (7,9%).

В «Инвитро» рассказали, что в скором времени полную информацию о числе сдавших тест на антитела, в том числе о количестве положительных результатов, будут публиковать на сайте компании. Данные планируется обновлять в реальном режиме.

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 началось 18 мая во всех пунктах сети на территории РФ. В настоящий момент их насчитывается более 1,48 тысяч. Стоимость теста составляет 950 рублей без учета взятия биоматериала. Исследование могут сделать все желающие при условии отсутствия симптомов ОРВИ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к началу июня бесплатный тест на антитела получит возможность сдать каждый. Сейчас его проводят случайно выбранным людям.

Опрос Superjob между тем показал, что треть москвичей не видят смысла в прохождении теста, боятся его или не доверяют эффективности. Желание пройти тест изъявили 49% жителей столицы.