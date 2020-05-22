COVID-19 в РФ за сутки: 8 894 человека заболели, 7 144 – вылечились, 150 – умерли

По данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 8 894 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 субъектах России. 2 988 случаев приходится на Москву и 824 – на Московскую область. 389 новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что 42,2% из них не имели выраженной симптоматики.

Также известно, что за сутки медики констатировали полное выздоровление у 7 144 человек, которые ранее заболели ковидом. 150 человек умерли.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 326 448 случаев заражения. Выздоровели из них 99 825 человек. Число летальных исходов — 3 249.