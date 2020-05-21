В Москве суточный прирост заболевших COVID-19 держится на уровне ниже трех тысяч

Число зараженных коронавирусном в РФ за минувшие сутки увеличилось на 8 849, достигнув 317 554, прирост – менее 3%.

Как отмечается на сайте стопкоронавирус.рф, у 3716 (42%) новых заболевших нет клинических проявлений. За весь период эпидемии выздоровел 92 681 человек, жертвами заболевания стали 3 099.

В Москве выявлено 2 913 заболевших. Накануне эта цифра составляла 2 699, во вторник, 19 мая, – 3 545.

В Подмосковье за сутки зарегистрировано 892 инфицированных, в Петербурге – 408.

По словам доктора медицинских наук, вирусолога, профессора Анатолия Альтштейна, пик эпидемии COVID-19 в России, скорее всего, пройден. «Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться», – цитирует профессора «РИА Новости».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что число заразившихся COVID-19 в мире превысило пять миллионов. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Испании и России.