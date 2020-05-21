С 24 мая работа за компьютером перестанет считаться вредной

Минздрав и Минтруд приняли решение скорректировать список факторов, которые делают вредной работу на производстве. Поправки коснуться работы за монитором компьютера. Подробности описаны в материале Агентства правовой информации.

До сих пор те из сотрудников, которые работают за компьютером, должны были не менее одного раза в два года проходить обследование у ряда медицинских специалистов: офтальмолога, невролога, психиатра, нарколога, терапевта. Женщинам полагалось пройти обследование и у гинеколога. Вместе с тем сотрудники должны были сделать флюорографию, электрокардиограмму и сдать на анализ кровь и мочу.

Работодатель, который игнорировал эти требования, мог быть оштрафован на 130 тысяч рублей. Но теперь мнением экспертов признано, что вся компьютерная и оргтехника безопасна. Ранее предполагалось, что видеодисплеи и иная техника являются источником опасного электромагнитного поля.

Об избыточности этой нормы представители Минздрава и бизнес-сообщества говорили еще прошлым летом, когда и был разработан проект поправок.

Ранее большинство компаний игнорировали эти требования. Однако был кейс спора Роспотребнадзора с ПАО «Почта банк» по этому вопросу, но Арбитражный суд решил, что все санитарные претензии надзорного ведомства при приеме сотрудника в офис не имеют принудительной силы, а носят рекомендательный характер.