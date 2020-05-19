В США пёс получил докторскую степень по ветеринарной медицине

В Политехническом университете Вирджинии в США лабрадор по кличке Мус получил почетную докторскую степень за выслугу лет. С 2014 года четырехлапый трудился в службе собак-помощников на психологических консультациях. Об этом пишет портал «+1».

Степень Мус получил по ветеринарной медицине. За время работы он принял участие в более 7 500 консультационных сессиях и 500 просветительских встречах. Сейчас на службе остаются еще три его хвостатых коллеги. Сам Мус с начала года столкнулся с болезнью. Он пытается победить рак простаты и врачи оценивают его текущее состояние как положительное.

Это не все успехи лабрадоров за последние дни. Так, в Твиттере набирает популярность сородич Муса из Австралии. Пёс обзорщика видеоигр Grumpy Scotsman собрал уже более 200 тысяч лайков за то, что очень незаурядно попрыгал в луже.