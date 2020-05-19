Следователь на Кубани изъял у фельдшера телефон из-за публикации видео о доплатах

Главного врача, экономиста и фельдшера ЦРБ Красноармейского района в Краснодарском крае из медучреждения доставили в Следственный комитет в Славянске-на-Кубани. Об этом пишет портал «Свободные медиа».

Причиной вывоза сотрудников больницы на беседу стало видео, которое фельдшер «скорой» Ксения выложила в социальных сетях. На кадрах кубанские медики сообщают, что продолжают работать с ковидными пациентами, подвергать себя опасности. Кто-то из них находится на самоизоляции из-за контакта с больными или сам лечится с подтвержденным коронавирусом. Медицинские сотрудники констатируют, что не получили обещанных президентом Владимиром Путиным выплат.

Следователь допрашивал, как и через какие устройства Ксения выкладывала видеоролик. После он составил протокол об изъятии ее мобильного телефона, но не выдал медику копию документа.

Ксению предупредили об угрозе уголовного преследования за подобную информационную деятельность. Также следователь настаивал, что медикам не положены выплаты, поскольку их работа не относится к опасным.

«После этого видео выплаты инфекционным бригадам поступили в полном объёме. Кроме того, нас стали больше обеспечивать перчатками, дезсредствами, спецкостюмы, маски начали выдавать. Не так, чтобы 3-6 масочек на смену из трёх человек, а достаточно — по 10 масок на человека, как и положено», — рассказала Ксения журналистам. Но все остальные сотрудники здравоохранения вне инфекционных бригад остаются без доплат.