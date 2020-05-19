Ученые доказали, что облучение может помочь при тяжелом течении COVID-19

Методика воздействия радиацией на организм или облучение может применяться при борьбе с тяжёлыми симптомами коронавирусной инфекция. Отметим, что в первой половине XX века врачи боролись с помощью радиотерапии с вирусными и бактериальными пневмониями. Но от этой методики отказались после появления антибиотиков.

Впоследствии радиотерапию активно применяли и до сих пор применяют в небольших дозах для воздействия на иммунную систему пациентов при пересадке костного мозга. Для того, чтобы организм не отверг пересаженный костный мозг, иммунитет подавляют с помощью радиации. Теперь тот же самый подход хотят использовать и при тяжелых случаях коронавирусной инфекции, когда гиперактивная иммунная система вызывает цитокиновый шторм, фактически уничтожающий лёгкие.

Подобные исследования проводят ученые из университета в Хельсинки, в нем принимают участие 5 пациентов. Сообщается, что итоги исследования будут известны достаточно быстро, но проходить через радиотерапию смогут только лица старше 50 лет, так как существует риск примерно в 1%, что полученная в ходе этой процедуры радиация может спровоцировать через 10-20 лет опухоли.