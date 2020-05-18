Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины в России начнутся через месяц

Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал начало исследования вакцин от коронавируса уже через месяц. Его слова передает пресс-служба министерства.

«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По его слова, предпринимаемые руководством страны меры способствовали препятствованию «взрывного распространения COVID-19 внутри страны» и «позволили достичь одного из самых низких показателей летальности».

Кроме того, Мурашко выступил с поддержкой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что Россия выполнит все финансовые и иные обязательства перед ней, а также отметив важность её деятельности в ходе борьбы с пандемией, в том числе в вопросе координации между разными странами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о прекращении финансирования ВОЗ. Он не раз критиковал деятельность организации, указывая на распространение ею недостоверной информации о коронавирусе в Китае. В свою очередь, в КНР ВОЗ поддержали, заявив, что критика в её адрес безосновательна.