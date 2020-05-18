Коронавирус за сутки в РФ: 8 926 заболели, 2 836 выписаны, 91 умер

Оперативный штаб сообщил о 8 926 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России.

Известно, что 3 238 случаев приходятся на Москву, а 921 случай – на Подмосковье. 425 человек выявлены с ковидом в Санкт-Петербурге.

Число летальных исходов выросло до 2 722 человек. За прошедшие сутки умер 91 человек. из них 77 – в Москве. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки был побит антирекорд по количеству смертей среди коронавирусных пациентов в Москве.

Выписаны за минувшие сутки 2 836 человек. Из них 1 423 человека – из Москвы, 273 – из Подмосковья. 102 человека за вчерашний день выписаны в Дагестане.