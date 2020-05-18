Антитела переболевших COVID-19 помогут в лечении новых больных

Коктейль из антител может блокировать инфицирование коронавирусом, как показало исследование.

Комбинация из антител, включая те, что взяты от пациентов, уже восстановившихся после коронавируса, может эффективно блокировать развитие нового заражения. К такому выводу пришли ученые Университета Вашингтона в США. Результаты их исследований могут привести к созданию нового метода терапии COVID-19. Они опубликованы журналом Nature.

Авторы заметили, что производимые иммунной системой поправившихся пациентов антитела могут нейтрализовывать вирус SARS-CoV-2 и тем самым помогать в развитии противовирусного лечения или вакцин от COVID-19. Специфическая разновидность антител способна нацеливаться на специфический белок в патогене, как упоминают исследователи. Определение этих моноклональных антител, способных привязываться к шиповидному белку в новом коронавирусе и других патогенах, может помочь в деле лечения и предотвращения COVID-19. Антитела подавляют связанные с атипичной пневмонией коронавирусы как у людей, так и у животных.

Когда ученые исследовали потенциал 25 антител в деле ингибирования SARS-CoV-2, они обнаружили, что 8 из них связываются одновременно со свободными вирусами и инфицированными клетками. А один кандидат под названием S309 оказался особенно мощным в деле нейтрализации активности SARS-CoV-2. S309 может выступать в комбинации с другим менее мощным антителом, нацеливающимся на иную зону шиповидного белка вируса.

Ранее стало известно также, что ученые из Калифорнии сообщили об открытии антитела STI-1499, которое, по их мнению, особенно эффективно помогает бороться с коронавирусом.