Собянин заявил, что к началу июня тест на антитела сможет сдать любой желающий

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил даты массового проведения тестов на антитела. По его словам, это можно будет сделать бесплатно по онлайн-записи, но на организацию необходимо 2-3 недели.

«После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трех недель. Но тем не менее, мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

Тестирование на антитела к коронавирусу в столице уже запущено, но на настоящий момент его проходят случайные люди, которые выбираются лишь в соответствии с местом проживания и возрастом.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, согласно исследованию, треть москвичей не видят смысла в прохождении теста, боятся его или не доверяют его эффективности, а хотели бы его пройти всего 49%.