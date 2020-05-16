Число заболевших коронавирусом в России за сутки стало минимальным с начала мая

За прошедшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом в 83 российских регионах.

Об этом со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием пишет «Интерфакс».

Отмечается, что это минимальный прирост больных со 2 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 272 043.

Накануне суточный прирост составлял 10 598 человек. В четверг, 14 мая, было выявлено 9974 новых случая COVID-19. В другие дни месяца этот показатель превышал уровень в 10 тысяч.

Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 119 человек, общее число умерших составляет 2537. Выздоровели 4940 человек, излечились за все время пандемии 63 166.

Наибольшее число новых случаев выявлено в столице, где зарегистрировано 3505 зараженных. Затем следуют Московская область (937), Петербург (525) и Нижегородская область (229).

В России 12 мая закончился период нерабочих дней. В Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, режим самоизоляции продлили до 31 мая.