Из-за COVID-19 хирурги почти перестали проводить плановые операции

Более 28 млн плановых операций отменено из-за пандемии COVID-19, как показало исследование.

Побочными жертвами нынешней коронавирусной пандемии уже стали миллионы пациентов. Исследователи выяснили, что во всём мире из-за внедренных специальных мер профилактики и лечения коронавируса в виде «перепрофилирования больниц» решено отменить более 28 млн плановых операций. А это приведет к тому, что многим пациентам придётся ждать дольше обычного ради проведения манипуляций, крайне важных для их здоровья и жизни.

Данный вывод был сделан CovidSurg Collaborative, эксперты которого создали модель на основе 12-недельного периода пика пандемии, приведшего к нарушению работы множества больниц. Было установлено, что в 2020 году уже отменено или отложено 28,4 млн плановых операций. Данная модель опубликована в British Journal of Surgery. Каждая дополнительная неделя такого «особого режима» работы медицинских учреждений приводит к дальнейшему коллапсу медицинской помощи и отмене 2,4 млн операций.

Ученые собрали детальную информацию от хирургов из 350 больниц в 71 стране. Они сообщали, собираются ли отменять или откладывать плановые операции. Эта информация была смоделирована для того, чтобы составить прогноз по всем 190 странам, столкнувшимся с эпидемией COVID-19. В целом, уже отменено более 72% запланированных операций, преимущественно не онкологических. Чаще всего отменяли ортопедические процедуры. Что же касается операций в связи со злокачественными опухолями, то к настоящему времени отменили или перенесли 2,3 млн подобных.