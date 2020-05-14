В РФ за сутки выявлено менее 10 тысяч заболевших COVID-19, прирост упал до 4,1%

Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая не превысило 10 тысяч.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, за минувшие 24 часа зафиксировано 9 974 случая COVID-19 в 84 регионах, прирост составил 4,1%. Отмечается, что у 40,6% зараженных нет симптомов.

Общее число заболевших за весь период пандемии в РФ достигло 252 245.

За минувшие сутки зарегистрировано 93 связанных с заболеванием смертей, из них 58 – в Москве. Выписаны 5 527 пациентов (1 821 – в столице). В общей сложности от коронавируса скончались 2 305 человек, число выздоровевших достигло 53 530.

Накануне, 13 мая, сообщалось о 10 028 новых случаев заражения COVID-19, в Москве было зарегистрировано 4 703 инфицированных.