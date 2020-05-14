В Петербурге родственникам отказывают в выплате 2,75 млн за смерть санитарки от COVID

В Петербурге семейство погибшей от коронавируса санитарки пытается разобраться с документами по выплатам, положенным семьям умерших медиков от COVID-19.

Выяснилось, что Юлия Ясюлевич, которая по факту исполняла в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена работу санитарки, была оформлена как уборщица. Исходя из этого, семья Ясюлевич не может рассчитывать на президентские выплаты в 2,75 миллиона рублей. Ее историю рассказывает «Московский комсомолец».

Дочь умершей женщины сейчас находится в Тайланде и не может прибыть в страну. Она отмечает, что изначально медорганизация пыталась скрыть факт того, что сотрудница скончалась из-за коронавирусной инфекции, но на руках у мужа погибшей остались врачебные выписки о двухсторонней пневмонии на фоне коронавируса.

Сейчас родственникам предстоит каким-то образом доказывать, что Юлия Ясюлевич трудилась в медорганизации на должности санитара, а не уборщицы, как она числилась в штате.

Переводить санитарок на должность уборщиц в Петербурге и некоторых регионах России начали после указания президента по повышению средней зарплаты у среднего и младшего медперсонала.