В Башкирии донорам плазмы с антителами к COVID-19 будут платить до пяти тысяч

Власти Башкирии приняли решение о денежных выплатах донорам плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией.

С соответствующим заявлением выступил глава республики Радий Хабиров, передает РБК. По его словам, первый опыт лечения больных коронавирусом с помощью переливания плазмы выздоровевших опоказал свою эффективность.

Хабиров обратился ко всем вылечившимся от COVID-19 с просьбой сдавать кровь для лечения новых зараженных.

Уточняется, что за сдачу не менее 300 мл плазмы предусмотрена выплата в 2500 рублей. За сдачу плазмы от 450 мл доноры будут получать 3750 рублей, от 660 мл – пять тысяч.

В апреле стало известно, что до пяти тысяч донорам плазмы крови с антителами к COVID-19 будут выплачивать в Москве.