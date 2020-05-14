ТФОМС усилят контроль за оказанием помощи плановым пациентам

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования потребовал от территориальных отделений ФОМС усилить контроль за оказанием медпомощи гражданам. Ранее сообщалось об увеличении числа случаев, когда плановым пациентам отказывают в госпитализации без результатов исследования на COVID-19. ФФОМС назвал эту практику противоречащей закону.

В период пандемии ограничена программа профилактических мероприятий. Все остальные пациенты должны получать помощь в полном объеме, несмотря на сложную обстановку в системе здравоохранения.

«Возможен только перенос плановых видов медпомощи в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены», — поясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

При этом все поступающие на плановое лечение пациенты должны иметь направление от лечащего врача амбулаторной службы. То же самое касается инструментальных обследований: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы и другие процедуры.

Всероссийский союз страховщиков подготовил памятку с алгоритмом действий в случае, если пациенту отказывают в плановой госпитализации при имеющихся показаниях и соответствующем направлении от врача.