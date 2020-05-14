Коронавирус чаще поражает людей со второй группой крови

Заслуженный врач России и член Совфеда Владимир Круглый в эфире телеканала «Звезда» рассказал об исследовании эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, проведенном на выборке 3 000 пациентов, перенесших ковид.

Согласно данным этой работы, треть заболевших COVID-19 были носителями второй группы крови. «Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», — уточнил Круглый.

При этом данные по другим группам пациентов были примерно одинаковыми.