С плановых пациентов не имеют права требовать анализ на COVID

Всероссийский союз пациентов сообщил об участившихся случаях, когда с плановых пациентов требуют на платной основе пройти тестирование на коронавирус при госпитализации. Об этом пишет «Медвестник», который обратился за разъяснениями в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

В ФФОМС заявили, что требования по наличию тестов на COVID-19 при плановой госпитализации не предусмотрены ни временным порядком, утвержденным Минздравом на период пандемии, ни временными методическими рекомендациями.

Информанты Всероссийского союза пациентов сообщают, что в ряде регионов гражданам, не входящим в группу риска по коронавирусу и не имеющим симптомов ОРВИ, предлагают на платной основе пройти тестирование, поскольку в их случае такая лабораторная диагностика не покрывается программой ОМС.