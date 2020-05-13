Прогноз по числу смертей в США увеличили на 10 тысяч человек

В связи с тем, что ряд штатов Америки начал ослаблять принятые ранее карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса, Институт метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета увеличил ожидаемое число жертв до 147 тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс».

Это число выше предыдущего прогноза на 10 тысяч. В новом прогнозе кроме всего прочего учтены такие факторы, как изменения в тестировании, увеличение мобильности населения и изменение политики дистанцирования.

Врач-инфекционист Энтони Фаучи, который признается одним из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с COVID, уже заявлял, что коронавирусная пандемия еще не находится под контролем у здравоохранения.

На сегодняшний день в США известно о 1 407 284 случаях заражения новой инфекцией.