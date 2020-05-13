Канализация поможет японцам следить за второй волной COVID-19

Власти Японии хотят контролировать распространение коронавируса с помощью тестирования канализации.

Власти префектуры Токио в среду начали исследования по поводу того, можно ли по образцам канализации распознавать признаки распространения новой коронавирусной инфекции. В стране Восходящего солнца готовятся ко второй волне COVID-19, и сейчас здесь пытаются разработать методику анализа канализационных стоков на предмет содержания частиц вируса. В этом ученым помогает Японское общество по проблемам водной среды.

Аналогичные исследования проводились в США и Франции. В Токио планируют собрать 300 мл очищенных и неочищенных канализационных стоков раз в неделю на 15 очистных сооружениях столицы. Эти образцы будут замораживаться и храниться до тех пор, пока не появятся методы выделения и анализа коронавируса. Образцы для исследований будут собираться вплоть до снятия чрезвычайного положения из-за распространения пандемии в стране.

Ранее ученые других стран высказывали мысль о том, что анализ канализационных стоков даёт ценнейшую информацию по поводу уровня распространения коронавируса. Подобные данные нельзя получить только на основе тестов, которые зачастую проводятся лишь людям с явными симптомами. Еще одним методом контроля над распространением инфекции называют мобильные приложения, анализирующие специфические симптомы человека.