COVID в РФ за сутки: 10 028 заболели, 4 491 вылечились, 96 умерли

За минувшие сутки в России выявлено 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

4 703 случая зафиксированы в Москве, 962 – в Подмосковье. В Петербурге выявлено 435 новых случаев. Следом идут Нижегородская область (271 случай), Свердловская область (135 случаев), Волгоградская область (135 случаев) и Дагестан (109 случаев). В остальных регионах РФ прирост оказался меньше сотни заболевших.

Отмечается, что у 44,5% диагностированных не было каких-либо видимых симптомов заболевания.

Во всей России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано за минувшие сутки 4 491 человек. Из них 1 864 – москвичи. Зафиксировано 96 летальных случаев.