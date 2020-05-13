Ученые: Число инфекций после биопсий простаты продолжает расти

Инфекции после биопсии простаты являются одними из самых распространённых осложнений этой инвазивной процедуры. Среди них — инфекции мочевыводящих путей, простатит, эпидидимит, орхит, бактериемия и сепсис. Время от времени эти осложнения проявляют себя так тяжело, что требуют госпитализаций, длительной антибиотикотерапии и повторных процедур. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Urology, инфекции после биопсии простаты становятся все более распространенными в США.

В медицинских учреждениях с наиболее опытными хирургами уровень этих инфекций является минимальным. Авторы исследования собрали базу данных для оценки факторов риска таких инфекций. Они обнаружили, что в целом их число выросло с 5,9% в 2001 году до 7,2% от всех биопсий в 2007 и оставалось стабильным до 2015. Однако уровень плановых и экстренных госпитализаций в отделения неотложной помощи и реанимации из-за инфекций за тот же самый период времени вырос.

У наиболее опытных хирургов, проводящих свыше 25 биопсий в год, пациенты реже всего сталкивались с подобными инфекциями и госпитализациями. И хотя их уровень остаётся в большей степени постоянным, они сохраняют свою актуальность и проблематичность для врачей и пациентов.