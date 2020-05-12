Россия обогнала Испанию по числу инфицированных COVID-19 за весь период пандемии

В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 новых случаев коронавируса, прирост заболевших составил 4,9%.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, общее число больных COVID-19 по стране достигло 232 243.

Наибольшее число зараженных выявлено в Москве, где зарегистрировано 5392 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных в столице увеличилось до 121 301. В Подмосковье выявлено 1063 случаев заболевания, в Нижегородской области – 354, в Петербурге – 339.

Таким образом, Россия заняла второе место в мире по числу заражений, обогнав Великобританию (224,3 тысячи заболевших) и Испанию (227,4 тысячи). Лидером по-прежнему является США, где в настоящий момент, по данным Университета Хопкинса, насчитывается около 1,348 млн инфицированных.

Число жертв коронавируса в России увеличилось до 2116, за сутки погибло 107 человек. Вылечилось 43 512 пациентов, 3711 из них выздоровели за прошедшие сутки.

Накануне, 11 мая, суточный прирост составлял 11 656 случаев заражения (5,6%).

Напомним, президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней, введенного из-за пандемии коронавируса, и поручил разработать поэтапный план по снятию связанных с распространением инфекции ограничений в регионах.