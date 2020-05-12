Прокурорам поручили следить за начислением медикам допвыплат за работу с COVID

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами всего медперсонала, включая водителей скорой помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Вместе с этим Краснов поручил надзорным ведомствам незамедлительно предпринимать меры в рамках своих полномочий в ситуациях, когда права сотрудников здравоохранения на положенные выплаты нарушаются.

Напомним, 12 апреля правительство за подписью премьер-министра выделило субъектам деньги для стимулирующих выплат, положенных среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи, которые непосредственно работают с пациентами с подозрением на коронавирус.