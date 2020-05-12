Искусственный интеллект диагностирует COVID-19 без тестов

Британские ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая предсказывает вероятность столкнуться с COVID-19 только на основе имеющихся симптомов. Это важная разработка, которая поможет делать более точные прогнозы о степени распространения заболевания в регионах с ограниченным тестированием. Подробности исследования описываются в журнале Nature Medicine.

Модель искусственного интеллекта использует информацию мобильного приложения COVID Symptom Study для того, чтобы предсказать инфекцию, сопоставляя результаты диагностических тестов и различные признаки у пользователей. К настоящему времени мобильное приложение скачали более 3,3 млн человек в разных странах мира, они используют его для того, чтобы ежедневно сообщать о своём здоровье и разных симптомах вроде устойчивого кашля, жара, усталости и потери обоняния.

По данным ученых, среди которых есть представители Королевского колледжа Лондона, модель может помочь в тех местах, где тестирование ограничено. Авторы исследования проанализировали информацию от более 2,5 млн человек из Великобритании и США, регулярно оповещающих о своём здоровье через приложение. Приблизительно каждый третий сообщал о характерных для коронавируса симптомах. Из них более чем 18 000 прошли тест на коронавирус, а у 7 178 человек результат теста оказался положительным.